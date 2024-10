Come vedere Roma - Inter in diretta streaming dall'estero

Roma – Inter è uno dei match più importanti del nuovo turno del campionato di Serie A: il calcio di inizio è programmato per oggi, 20 ottobre 2024, alle ore 20.45. La sfida sarà visibile in diretta streaming su DAZN che, in questo momento, è disponibile in offerta con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese per i primi 3 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova al costo di 34,99 euro, con possibilità di accesso completo a tutto il catalogo della piattaforma e, quindi, a tutte le partite di Serie A.

Per vedere Roma – Inter in diretta streaming dall’estero (e con commento in italiano) è necessario ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano e accedendo poi a DAZN (dopo aver attivato l’abbonamento). La VPN da scegliere oggi è NordVPN, ora disponibile in offerta con un costo ridotto a 2,99 euro al mese, grazie al piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso, disponibili qui di sotto, tramite il sito di NordVPN.

Roma – Inter in streaming dall’estero: la procedura da seguire

Per guardare Roma – Inter in streaming dall’estero è necessario ricorrere a una VPN e avere un abbonamento a DAZN.

La procedura da seguire è la seguente:

attivare una VPN come NordVPN in modo da poter utilizzare il servizio senza limiti; il costo attuale è di 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso

per avviare la connessione collegarsi a DAZN (è necessario attivare un abbonamento, ora in sconto a 19,99 euro al mese per 3 mesi)

Per attivare NordVPN basta premere sul box qui di sotto. Attualmente il servizio è disponibile in forte sconto, con una promozione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.