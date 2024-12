Come vedere Roma-Atalanta in streaming (Serie A)

Lunedì 2 dicembre andrà in scena Roma-Atalanta, posticipo serale della quattordicesima giornata di Serie A. L'incontro sarà visibile in streaming su DAZN con i piani Goal Pass e Standard: telecronaca a cura di Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Andrea Stramaccioni.

Sia Goal Pass che Standard beneficiano dell'ultima promozione di DAZN per il Black Friday: i rispettivi piani annuali con permanenza minima di 12 mesi sono in offerta a 7,90 euro e 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi. La promo terminerà l'8 dicembre.

Come vedere Roma-Atalanta in streaming

La visione in streaming di Roma-Atalanta richiede l'attivazione di un piano DAZN a scelta tra Goal Pass o Standard. Dopo aver sottoscritto uno dei due piani, è sufficiente scaricare l'app DAZN sul dispositivo dove si intende guardare la partita, effettuare l'accesso al proprio account e selezionare il riquadro relativo al match.

Il piano Goal Pass include 3 partite di Serie A per ogni giornata, tutta la Serie B, la Liga spagnola e il meglio della Portugal Betclic. Inoltre, comprende anche la Serie A femminile e la UEFA Women's Champions League, insieme agli highlights di tutte le partite del campionato di calcio italiano. Con l'ultima offerta i prezzi partono da 7,90 euro al mese per i 3 mesi iniziali.

Invece il piano Standard offre la visione di tutte le partite di Serie A fino al 2029, più il calcio di Goal Pass e gli sport del piano Start (basket, pallavolo, NFL, UFC, boxe). Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare il piano DAZN Standard a partire da 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi.

Appuntamento dunque a lunedì sera, quando alle ore 20:45 verrà dato il via al posticipo serale tra Roma e Atalanta.

