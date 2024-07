Come vedere Portogallo-Francia in diretta streaming dall'estero

Nella serata di venerdì, al Volksparkstadion di Amburgo, si disputerà il secondo quarto di finale di Euro 2024 tra Portogallo e Francia. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e Sky Sport, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW (il pass Sport con l'intera programmazione sportiva Sky è in offerta a 14,99 euro anziché 24,99 euro).

Chi in questi giorni si trova all'estero, per vedere Portogallo-Francia di Euro 2024 dovrà necessariamente attivare una VPN, l'unico servizio efficace per superare il blocco dei contenuti trasmessi dalle piattaforme streaming (sia gratuite che a pagamento) a causa delle restrizioni geografiche. La migliore soluzione è NordVPN, punto di riferimento sia in termini di velocità di connessione che di sicurezza: in queste ore è possibile attivarla in offerta a 3,99 euro al mese anziché 8,29 euro, con sconti fino al 69% e Giga di dati eSIM gratis.

Euro 2024, Portogallo-Francia: come vederla in diretta streaming dall'estero

Per guardare in diretta streaming dall'estero Portogallo-Francia occorre connettersi a un server VPN tra quelli presenti in Italia, così da far credere al proprio provider di rete di essere connessi dal nostro Paese. In questo modo si è in grado di superare in automatico il blocco geografico su qualunque piattaforma streaming.

A proposito di servizi streaming, segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport di NOW, che consente di avere accesso all'intera programmazione sportiva di Sky. Oltre quindi a offrire il pacchetto più completo, con tutti i 51 match di Euro 2024 più tutti gli sport di Sky, rappresenta anche la soluzione più conveniente costando soli 14,99 euro al mese per dodici mesi. Oltre a tutta la Formula 1, la MotoGP, il tennis e le coppe europee di calcio, quest'estate sarà possibile seguire tutte le Olimpiadi di Parigi grazie a 10 canali di Eurosport dedicati.

Tornando invece all'offerta di NordVPN, i primi due anni sono scontati fino al 69%, con prezzi a partire da 3,99 euro al mese, a cui si aggiungono Giga di dati eSIM gratis. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.