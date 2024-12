Come vedere Paris Basketball-Fenerbahce Beko di Eurolega in streaming

Giovedì 19 dicembre, alla Adidas Arena di Parigi, il Paris Basketball ospiterà il Fenerbahce Beko nel match valido per la 17^ giornata di Eurolega. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la palla a due in programma per le ore 20:30.

Come vedere Paris Basketball-Fenerbahce Beko in streaming

La visione in streaming della partita di Eurolega Paris Basketball-Fenerbahce Beko richiede il pass Sport di NOW. Dopo l'iscrizione al servizio, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire la gara di pallacanestro. L'applicazione della piattaforma NOW è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

In seguito al ko casalingo di martedì contro il Real Madrid, la squadra di basket di Parigi è ora al primo posto in coabitazione con il Monaco, che nell'ultimo turno ha dominato il Bayern chiudendo col punteggio finale di 93-74.

Insegue a una sola vittoria il quintetto di Istanbul, che fin qui vanta un record di 10 vittorie e 6 sconfitte. Anche la squadra di pallacanestro turca è reduce da un pesante ko nell'ultimo turno di Eurolega, con la trasferta di Barcellona che si è chiusa con un passivo di 27 punti (soltanto nell'ultimo quarto i blaugrana hanno inflitto un parziale di 25-10 ai loro avversari).

Appuntamento dunque a giovedì sera, quando a Parigi andrà in scena uno dei match più attesi della nuova giornata di Eurolega.

