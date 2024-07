Come vedere Olanda-Inghilterra in streaming dall'estero (Euro 2024)

Mercoledì 10 luglio, al Westfalenstadion di Dortmund, si giocherà Olanda-Inghilterra, seconda semifinale di Euro 2024. In palio c'è la finale di Berlino contro la Spagna, con le Furie Rosse vittoriose sui vice-campioni del mondo della Francia per 2-1. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

E all'estero? Per chi si trova fuori dall'Italia le cose sono un po' diverse. Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, i contenuti di RaiPlay, Sky Go e NOW sono bloccati. C'è però una soluzione che risolve il problema: l'utilizzo di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco geografico simulando una connessione da un altro Paese (in questo caso dalla nostra nazione). Il miglior fornitore è NordVPN, in queste ore in offerta a 3,99 euro al mese. invece di 8,29 euro.

Euro 2024, Olanda-Inghilterra: come vedere il match in streaming dall'estero

Per vedere la semifinale di Euro 2024 tra Olanda e Inghilterra in streaming dall'estero occorre attivare una VPN e connettersi a un server posizionato in Italia. In questo modo, indipendentemente dal servizio streaming in uso, il contenuto verrà sbloccato, dato che il provider di rete penserà che l'utente in oggetto sia connesso dal nostro Paese.

Come accennato nell'introduzione, per guardare la partita puoi scegliere fra tre piattaforme streaming:

RaiPlay : gratis

: gratis Sky Go : con Prova Sky Q a 9 euro una tantum godi della visione di Sky e Netflix per 30 giorni (al termine decidi se rinnovare o meno)

: con Prova Sky Q a 9 euro una tantum godi della visione di Sky e Netflix per 30 giorni (al termine decidi se rinnovare o meno) NOW: il pass Sport, con l'intera programmazione sportiva di Sky, è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro (risparmi 120 euro in un anno)

Riguardo invece alla VPN, una delle migliori soluzioni è NordVPN, sia per la velocità della connessione che per un discorso legato alla sicurezza e alla privacy online. Al momento i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese, con sconti fino al 69% e Giga gratis per il servizio di eSIM internazionale Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.