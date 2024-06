Come vedere Olanda-Francia in streaming stasera (EURO 2024)

Questa sera, venerdì 21 giugno, alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania, va in scena la super sfida tra Olanda e Francia, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D. L'incontro sarà trasmesso in TV su Rai Uno e Sky Sport Uno, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

L'offerta più completa e conveniente per guardare EURO 2024, e più in generale lo sport a 360 gradi, è il pass Sport di NOW, al momento in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

Questo pass, infatti, include l'intera programmazione sportiva di Sky, vale a dire tutti i 51 match degli Europei in corso di svolgimento in Germania, le Olimpiadi di Parigi di quest'estate, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, l'intera stagione di tennis ATP e WTA (più Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, quest'ultimo in esclusiva), l'NBA, l'Eurolega, la Champions League, l'Europa League, la Conference League, il meglio di Premier League e Bundesliga, tre partite a turno di Serie A e tutta la Serie C.

Come vedere Olanda-Francia in streaming

Per vedere Olanda-Francia in streaming si può scegliere tra i seguenti servizi:

RaiPlay : gratis

: gratis Sky Go : per tutti gli utenti Sky con attivo un pacchetto che include la visione di EURO 2024 (Prova Sky a 9 euro per 30 giorni scelta consigliata)

: per tutti gli utenti Sky con attivo un pacchetto che include la visione di EURO 2024 (Prova Sky a 9 euro per 30 giorni scelta consigliata) NOW: attivando il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi

Queste, infine, le probabili formazioni del match di questa sera tra la Nazionale olandese e quella transalpina:

Olanda (3-4-3): Verbruggen; Aké, van Dijk, de Vrij; Blind, Reijnders, Gravenberch, Dumfries; Gakpo, Depay, Simons.

Francia (4-3-3): Maignan, Theo Hernandez, Upamecano, Saliba, Koundè; Griezmann, Rabiot, Kante; Mbappé, Giroud, Dembelè.

Appuntamento quindi a questa sera, con l'orario d'inizio del match fissato alle ore 21:00.

