Come vedere Olanda-Francia in streaming (EURO 2024)

Venerdì 21 giugno, alla Red Bull Arena di Lipsia, si disputerà il match Olanda-Francia, valido per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D di EURO 2024. L'incontro sarà trasmesso in streaming su NOW per tutti coloro che hanno attivo il pass Sport, in questi giorni in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Al loro esordio agli Europei di calcio in Germania, sia l'Olanda che la Francia hanno battuto le loro rispettive avversarie: tre punti per gli Orange, superando 2-1 la Polonia, e tre punti per i vice-campioni del mondo, grazie al successo per 1-0 contro l'Austria.

EURO 2024, Olanda-Francia: come vederla in streaming

Per vedere la partita Olanda-Francia di EURO 2024 occorre attivare il pass Sport di NOW. Una volta sottoscritta l'offerta, scarica l'app sul dispositivo dove vuoi guardare l'incontro, dopodiché effettua l'accesso con le tue credenziali e seleziona la diretta di Sky Sport Uno dal tab Canali Live.

In caso di vittoria di una delle due Nazionali, il match di Lipsia deciderà con ogni probabilità il primo posto del Gruppo D. Se è vero che la Francia è considerata da tutti gli addetti ai lavori come la principale favorita per il successo finale, è altrettanto vero che i transalpini dovranno fare a meno della loro stella Mbappè, dopo la frattura al naso patita nel corso del match contro l'Austria. Inoltre, l'Olanda è una Nazionale che nelle fase finali di un torneo riesce a dare il meglio di sé.

L'orario di inizio di Olanda-Francia è fissato per le ore 21:00. Per vedere l'incontro occorre attivare il pass Sport tramite questa pagina del servizio streaming NOW, in offerta per l'Europeo a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro.

