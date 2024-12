Come vedere Napoli-Lazio in diretta streaming dall'estero

Domenica 8 dicembre si giocherà Napoli-Lazio, posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva da DAZN alle ore 20:45, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin.

Per vedere la partita tra Napoli e Lazio in diretta streaming dall'estero occorre avere attivi il piano Standard di DAZN e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale è indispensabile per superare il blocco geografico dei contenuti delle piattaforme streaming come DAZN quando ci si trova fuori dall'Italia.

Al fine di non rovinare l'esperienza streaming con una velocità di connessione scadente, una delle migliori VPN che puoi scegliere è NordVPN. Offre infatti server VPN velocissimi, che consentono di godere di una visione senza intoppi anche dei più grandi eventi sportivi in diretta. Inoltre, in questi giorni è in offerta a partire da 2,99 euro al mese, grazie al rinnovo dell'offerta del Cyber Monday.

Come vedere Napoli-Lazio in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero di Napoli-Lazio richiede il piano DAZN Standard e l'attivazione di una VPN. Dopo aver sottoscritto quest'ultima, è necessario scaricare l'app e connettersi a uno dei server posizionati in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese. Così facendo si supereranno le restrizioni geografiche e si sbloccherà in automatico la visione della partita.

Ricordiamo che il fischio d'inizio dell'incontro in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è fissato per le ore 20:45 qui in Italia. Se non hai ancora attivato DAZN, ti segnaliamo l'offerta in corso che consente di avere i primi tre mesi del piano Standard al prezzo di 14,99 euro al mese, poi 34,99 euro per i restanti 9 mesi (è previsto un vincolo di un anno, ndr).

Per quanto riguarda invece il servizio VPN, ti confermiamo che l'offerta in corso di NordVPN propone uno sconto del 74% su tutti i piani di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese, 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

