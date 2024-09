Come vedere Monza-Inter in streaming dall'Italia e dall'estero

Monza-Inter è il posticipo serale della domenica di Serie A, giunta alla sua quarta giornata. Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo dell'Empoli da parte della Juve, i campioni d'Italia hanno la ghiotta opportunità di salire in testa alla classifica. Per riuscirci servirà sbancare l'U-Power Stadium di Monza, con Frattesi titolare a centrocampo e il tandem offensivo composto dalla coppia Thuram-Taremi.

L'incontro Monza-Inter di questa sera sarà trasmesso in streaming su DAZN con il pass Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese. La telecronaca sarà a cura del giornalista sportivo Ricky Buscaglia, affiancato in cabina di commento dall'ex tecnico dei nerazzurri Andrea Stramaccioni.

Le persone che invece si trovano all'estero hanno bisogno di attivare una VPN, servizio indispensabile per superare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali ai contenuti delle piattaforme streaming. Una delle migliori VPN è NordVPN, attualmente in offerta a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi.

Come vedere Monza-Inter in streaming

Il posticipo domenica della quarta giornata di Serie A Monza-Inter sarà visibile in streaming su DAZN. La visione del match richiede la sottoscrizione del pass DAZN Standard, in offerta a partire da 34,99 euro al mese.

All'estero i tifosi di Monza e Inter dovranno invece attivare una VPN, scaricare l'app del servizio scelto e connettersi a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo simuleranno una connessione dal nostro Paese, sbloccando in automatico la visione dell'incontro e di tutti i contenuti delle altre piattaforme streaming.

Il consiglio è di affidarsi a NordVPN, punto di riferimento nel settore delle reti virtuali private. Una posizione la sua dettata dalla velocità di connessione e dalle tante funzionalità extra supportate. In queste ore il servizio è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per i primi due anni, con sconti fino al 71% e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

