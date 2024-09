Come vedere Milan - Venezia in streaming dall'Italia e dall'estero

La Serie A torna in campo e uno dei match più importanti della quarta giornata è Milan - Venezia, in programma oggi, sabato 14 settembre 2024, a partire dalle 20.45. La sfida rappresenta un'occasione di riscatto per il Milan, partito piano con due punti in tre giornate. Anche il Venezia, con un solo punto, ha bisogno di muovere la classifica.

Per guardare Milan - Venezia in streaming è possibile affidarsi a DAZN, attivando il piano Standard o il piano Plus, con possibilità di scegliere tra la versione mensile e quella annuale, con pagamento mensile oppure con pagamento anticipato (ma con possibilità di acquisto in 3 rate) per minimizzare la spesa.

Per vedere in streaming dall'estero Milan - Venezia, con commento in italiano, è necessario ricorrere a una VPN, per poi collegarsi a DAZN andando a selezionare un server italiano. La migliore VPN da utilizzare per l'Italia, in questo momento, è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare la promozione basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

Milan - Venezia in streaming dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere Milan - Venezia in streaming dall'estero:

attivare NordVPN

installare l'app del servizio sul proprio dispositivo e poi selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

collegarsi a DAZN per seguire la diretta streaming

La VPN da utilizzare è NordVPN. Il servizio mette a disposizione una connessione illimitata, con la protezione della crittografia e una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. C'è la possibilità di sfruttare anche un network di migliaia di server, per spostare il proprio IP in un altro Paese. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi per account, anche in contemporanea.

Il costo della VPN è di 3,09 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.