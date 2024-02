Come vedere Mare Fuori 4 dall'estero in streaming in modo semplice

Le prime 6 puntate di Mare Fuori 4 sono disponibili in streaming su Rai Play, in modo completamente gratuito. Dall'estero, però, non è possibile accedere alla piattaforma di streaming della Rai per guardare gli episodi della quarta stagione della popolare serie TV.

È necessario, quindi, applicare un piccolo trucco: basta una VPN per poter guardare Mare Fuori 4 dall'estero in streaming. Attivando questo servizio, infatti, è possibile spostare il proprio IP in Italia, cancellando le tracce dell'accesso a Internet dall'estero. La VPN da utilizzare per accedere a Rai Play dall'estero e guardare Mare Fuori 4 è, senza dubbio, NordVPN.

Ottimizzata per lo streaming, questa VPN è oggi protagonista di una promozione extra con un prezzo scontato di 3,79 euro al mese (basta avviare la procedura di attivazione per ottenere lo sconto aggiuntivo del 5% rispetto al prezzo promozionale di 3,99 euro indicato sul sito). Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di NordVPN.

Guardare Mare Fuori 4 dall'estero in streaming: la procedura da seguire

Per guardare Mare Fuori 4 dall'estero è necessario attivare una VPN. La scelta giusta, come detto, è NordVPN, ora in sconto a 3,79 euro al mese attivando il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Con 2 euro in più, inoltre, è possibile ottenere 1 TB in cloud.

A questo punto, è necessario scaricare la VPN sul proprio dispositivo (quello da cui si guarderà la serie su Rai Play). Ora bisogna scegliere un server in Italia. In questo modo si avrà a disposizione un IP italiano e si eviterà il blocco geografico all'accesso a Rai Play.

Completati tutti i passaggi basta accedere alla piattaforma di streaming e iniziare la visione di Mare Fuori 4 (o di qualsiasi altro contenuto disponibile sulla piattaforma che sarà ora disponibile anche dall'estero).

