Come vedere Manchester City-Inter in streaming in Italia e all'estero

La nuova Champions League di Manchester City e Inter comincia con quella che è a tutti gli effetti una rivincita della finale 2023, vinta dagli uomini di Pep Guardiola per 1-0. Questa volta saremo dinnanzi all'inizio di una nuova era, con una fase a gironi sostituita da un'unica fase campionato in cui ognuna delle 36 squadre partecipanti ne affronta altre 8 in altrettante partite.

La sfida tra Manchester City e Inter si giocherà mercoledì 18 settembre alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming su Prime Video. Se ti trovi all'estero, invece, avrai bisogno del supporto di NordVPN per superare le restrizioni geografiche.

Manchester City-Inter: streaming italiano anche all'estero

Con NordVPN puoi infatti superare il blocco geografico attivo sulla piattaforma di Prime Video che non ti permetterebbe di vedere la partita se ti trovi all'estero. In questo modo invece potrai sfruttare la VPN per geolocalizzarti in Italia e simulare la tua posizione nel nostro paese. Farlo è davvero molto semplice:

Se non ce l'hai, sottoscrivi un abbonamento NordVPN sfruttando gli sconti di settembre Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vuoi vedere la partita Apri NordVPN, inserisci le credenziali e poi apri la lista dei server Collegati a un server italiano Adesso potrai aprire Prime Video, selezionare Manchester City-Inter e iniziare a vedere la partita con commento in italiano

Ricordati che NordVPN è utile, oltre che per sfruttare i numerosi server in tutto il mondo per geolocalizzarti dove vuoi, soprattutto per navigare in modo sicuro, protetto e anonimo ovunque ti trovi, anche su reti WiFi pubbliche. Con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi diversi, di qualsiasi sistema operativo, e godere di una protezione a 360 gradi senza sorprese.

