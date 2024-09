Come vedere le repliche di Pechino Express in chiaro e dall'estero

L'undicesima stagione di Pechino Express è andata in onda in esclusiva su Sky Uno dal 7 marzo al 9 maggio 2024. Ora, a distanza di quattro mesi, tutte le dieci puntate di Pechino Express 2024 saranno visibili in replica in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. L'appuntamento è per ogni venerdì alle ore 21:30.

Se si è in vacanza o si vive all'estero, invece, per guardare le repliche dell'ultima stagione di Pechino Express occorre attivare una VPN e collegarsi al sito tv8.it, dove è disponibile una sezione dedicata al live streaming del canale.

Una VPN è necessaria perché fuori dall'Italia la visione dei contenuti streaming è bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete. Ma proprio grazie al servizio di rete privata virtuale si ha la possibilità di superare il blocco simulando una connessione da un altro Paese: nel caso specifico si farà credere al proprio provider di essere connessi dall'Italia e non da una nazione estera.

A questo proposito, una delle migliori VPN disponibili sul mercato è NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 3,59 euro al mese per due anni. Grazie alla promozione in corso, è possibile usufruire di sconti fino al 71% più tre mesi extra di servizio in regalo.

Repliche Pechino Express 2024: come vederle in chiaro e dall'estero

Qui in Italia per vedere le repliche di Pechino Express 2024 in streaming è sufficiente collegarsi al sito tv8.it ogni venerdì alle ore 21:30 e selezionare il riquadro dedicato al live streaming del canale in chiaro. Oppure basta sintonizzarsi sul canale 8 del digitale terrestre, appunto TV8.

Dall'estero invece occorre attivare una VPN (NordVPN scelta consigliata), scaricare la sua app, per poi selezionare uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico la visione dei contenuti delle piattaforme streaming.

