Come vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in streaming dall'estero

Le indagini di Lolita Lobosco 3 è la nuova stagione della serie tv con l'attrice Luisa Ranieri nei panni del vicequestore a capo di una squadra di soli uomini. La serie va in onda su Rai 1 e in streaming sull'app RaiPlay.

I telespettatori affezionati al personaggio di Lolita Lobosco sono tanti anche all'estero, dove purtroppo i contenuti di RaiPlay sono bloccati per via delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete. Dunque, la soluzione per vedere in streaming dall'estero la nuova stagione de Le indagini di Lolita Lobosco è scaricare l'app RaiPlay e attivare una VPN. Il miglior servizio per la qualità della visione in streaming è NordVPN, oggi in offerta a 3,99 euro al mese per due anni con in più 3 mesi extra da regalare a un proprio amico.

Come vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 dall'estero: la guida

La visione de Le indagini di Lolita Lobosco richiede il download dell'app RaiPlay e l'attivazione di una VPN. Ecco nel dettaglio la guida passo dopo passo:

Sottoscrivi il piano di due anni di NordVPN in offerta a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. Scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la serie di Rai 1. Effettua l'accesso al tuo profilo. Seleziona un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese e bypassare così il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali. Apri l'app RaiPlay. Seleziona il riquadro della diretta di Rai 1 o quello relativo al programma con protagonista Luisa Ranieri.

È tutto, ora puoi goderti la visione della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco anche fuori dall'Italia.

