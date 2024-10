Come vedere la replica gratuita dell'ultima puntata di X Factor in streaming dall'estero

X Factor 2024, la nuova edizione del talent musicale, va in onda su Sky Uno ogni giovedì alle 21:15. Chi non è abbonato a Sky può vedere le repliche della stagione di quest'anno tutti i martedì alle 21:30 in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre.

E all'estero? Per vedere la replica dell'ultima puntata di X Factor in streaming fuori dall'Italia occorre collegarsi al sito tv8.it e attivare una VPN. Il servizio di rete privata virtuale permette di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali, sbloccando di fatto la visione dei contenuti di tutti i servizi streaming, incluso il sito web di TV8.

Per la qualità dello streaming e le funzionalità di sicurezza, una delle migliori VPN è quella di NordVPN, che in questi giorni è in offerta per il Black Friday al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per 24 mesi. La promozione prevede inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere la replica in chiaro di X Factor in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della replica in chiaro dell'ultima puntata di X Factor richiede il collegamento al sito tv8.it e l'attivazione di una VPN.

Ecco la procedura da seguire:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Collegati a un server VPN posizionato in Italia tra quelli disponibili (va bene qualsiasi città).

Attendi che la connessione VPN sia attiva (riceverai una notifica).

Apri il browser web e collegati al sito tv8.it.

Seleziona il riquadro della diretta streaming.

L'appuntamento con le repliche in chiaro di X Factor 2024 su TV8 è per tutti i martedì alle ore 21:30, due giorni prima dunque del nuovo appuntamento della stagione in esclusiva su Sky.

Maggiori informazioni su disponibili e prezzi dell' offerta di NordVPN a questa pagina del sito ufficiale. La promo in corso terminerà il prossimo 10 dicembre (a questo proposito segnaliamo che la finale di X Factor si svolgerà il 5 dicembre).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.