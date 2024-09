Come vedere la nuova stagione di X Factor in streaming dall'estero

Giovedì 12 settembre è andata in onda su Sky Uno la prima puntata di X Factor 2024, la nuova stagione del talent musicale targato Sky. Tante le novità di quest'anno, a partire dalla conduttrice Giorgia e dalla giuria rivoluzionata, con il ritorno di Manuel Agnelli affiancato da Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro.

Per vedere la nuova stagione di X Factor in streaming dall'estero occorre avere attivo il pass Entertainment di NOW, disponibile in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi, affiancato da una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di bypassare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall'Italia.

Una delle migliori VPN disponibili sul mercato, tanto per la velocità della connessione quanto per le funzionalità extra di sicurezza, è NordVPN. Attualmente i piani di due anni sono protagonisti di un'ottima offerta, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese e sconti fino al 71%.

Come vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero

La visione di X Factor 2024 dall'estero richiede l'attivazione del pass Entertainment della piattaforma streaming NOW insieme a un servizio VPN. Quest'ultimo si rende necessario per superare il blocco geografico imposto dai provider dei servizi di rete sui contenuti dei servizi streaming sottoscritti nel proprio Paese di residenza.

Nel caso specifico, una volta attivato il servizio di rete virtuale privata e scaricata l'app, è necessario connettersi a uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. Così facendo, si sbloccherà in automatico la visione non solo delle puntate di X Factor all'estero, ma anche dei contenuti di tutte le altre piattaforme streaming, sia quelle gratuite che a pagamento.

Confermiamo che tra le VPN di riferimento per lo streaming si annovera NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per 24 mesi, con tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.