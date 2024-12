Come vedere la finale di Ballando con le stelle in diretta dall'estero

Ballando con le stelle è uno degli show più longevi e apprezzati della televisione italiana. La prossima puntata, l'attesa finale della 19° stagione, è in programma il 21 dicembre, a partire dalle 20:35 e sarà visibile, come sempre, in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Per vedere la finale di Ballando con le stelle dall'estero è necessario utilizzare Rai Play, accessibile sia tramite browser web che via app. Potrebbe essere necessario ricorrere a una VPN illimitata, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta dalla crittografia (in modo da ottenere un IP italiano).

Ballando con le stelle: tutto pronto per la finale

La finale di Ballando con le stelle è in programma il 21 dicembre. In gara restano sei concorrenti:

Anna Lous Castoldi con Nikita Perotti

Bianca Guacero con Giovanni Pernice

Federica Nargi con Luca Favilla

Federica Pellegrini con Psquale La Rocca

Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

Tommaso Marini con Sophia Berto

La playlist su YouTube qui di sotto mostra le ultime esibizioni dei concorrenti in gara.

