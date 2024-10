Come vedere la 9^ giornata di Serie C in streaming dall'estero

Questo weekend è in calendario la 9^ giornata di Serie C. Diversi gli incontri di cartello: nel Girone A è in programma il derby tra l'Albinoleffe e l'Under 23 dell'Atalanta, nel Girone B la Ternana ospiterà in casa l'Ascoli del nuovo tecnico Domenico Di Carlo, mentre nel Girone C l'Under 23 della Juventus è chiamata al riscatto sul campo del Giugliano. Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su NOW, per i titolari del pass Sport (qui l'offerta sul pass annuale che consente di risparmiare 120 euro).

E dall'estero? Per chi si trova fuori dall'Italia è necessario l'abbonamento al pass Sport di NOW e l'attivazione di una VPN. Quest'ultimo servizio consente di simulare una connessione dal nostro Paese, bypassando così le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali ai contenuti delle piattaforme streaming, tra cui NOW.

Per godere di un'esperienza streaming di livello assoluto, la VPN consigliata è quella offerta da NordVPN, tra le più veloci dell'intero settore. In questi giorni i piani di due anni sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come vedere la Serie C in streaming dall'estero

Per vedere in streaming dall'estero tutte le partite della 9^ giornata di Serie C occorre attivare il pass Sport di NOW e un servizio VPN. Una volta attivato il servizio VPN, è sufficiente scaricare l'app sul dispositivo dove si intende seguire i match in programma e connettersi a uno dei server VPN posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico.

Il pass Sport della piattaforma streaming NOW include l'intera programmazione sportiva live e on-demand di Sky. Per gli appassionati del campionato di Serie C questo significa avere la possibilità di guardare 1143 partite in esclusiva nazionale in aggiunta a 48 incontri in co-esclusiva a stagione, con un pacchetto che comprende la regular season, i playoff, la Coppa Italia e la Supercoppa. Al momento è in offerta a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro, con un risparmio complessivo di 120 euro.

Riguardo invece alla VPN, segnaliamo l'ultima promozione in corso sul sito ufficiale di NordVPN, con sconti fino al 71% sui piani di due anni e prezzi a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi. L'offerta include anche tre mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.