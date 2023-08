Come vedere la 1° giornata di Serie A 2023/2024 in streaming e sul satellite

La Serie A torna in campo: dal prossimo 19 di agosto, infatti, si ricomincia con la nuova stagione 2023/2024 che vedrà il Napoli difendere il titolo di Campione d'Italia conquistato lo scorso mese di maggio dopo una cavalcata trionfale.

Per guardare tutte le partite di Serie A 2023/2024 è possibile affidarsi a DAZN che trasmetterà tutti gli incontri con 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva (con Sky). Da quest'anno, DAZN introduce diverse novità.

Debutta l'abbonamento annuale che permette di ridurre la spesa a 299 euro (oppure 449 euro per chi sceglie DAZN Plus con doppio accesso). In alternativa, è possibile scegliere l'abbonamento mensile con vincolo annuale, a partire da 30,99 euro al mese, oppure l'abbonamento mensile senza vincoli, da 40,99 euro al mese.

Per i clienti DAZN, inoltre, è possibile seguire le partite in streaming oltre che sul satellite, grazie al canale Zona DAZN che, da quest'anno, è disponibile su Sky e su Tivùsat con un costo di 7,5 euro al mese. Per accedere al canale è necessario, però, attivare l'abbonamento a DAZN. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Quanto costa DAZN? Tutte le opzioni per guardare la Serie A

Per guardare le partite su DAZN è necessario attivare DAZN Standard oppure, per avere la doppia visione, DAZN Plus. Ogni abbonamento è disponibile in tre versioni (annuale, mensile con vincolo annuale e mensile senza vincoli).

Ecco i costi di DAZN Standard:

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

annuale con pagamento in un'unica soluzione: 299 euro per un anno

Qui, invece, ci sono i costi di DAZN Plus:

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

annuale con pagamento in un'unica soluzione: 449 euro per un anno

Dopo aver attivato uno dei due abbonamenti a DAZN è possibile attivare (dall'area clienti del sito DAZN) anche Zona DAZN al costo di 7,5 euro al mese. Il canale è disponibile su Sky e Tivùsat.

Per accedere a DAZN è possibile seguire il link qui di sotto.

Calendario e orari della prima giornata di Serie A 2023/2024

Ecco il calendario delle partite in programma, con i relativi orari, per la prima giornata di Serie A 2023/2024:

Frosinone-Napoli : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Empoli-Hellas Verona : sabato 19 agosto, 18.30

: sabato 19 agosto, 18.30 Inter-Monza : sabato 19 agosto, 20.45

: sabato 19 agosto, 20.45 Genoa-Fiorentina : sabato 19 agosto, 20.45

: sabato 19 agosto, 20.45 Roma-Salernitana : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Sassuolo-Atalanta : domenica 20 agosto, 18.30

: domenica 20 agosto, 18.30 Lecce-Lazio : domenica 20 agosto, 20.45

: domenica 20 agosto, 20.45 Udinese-Juventus : domenica 20 agosto, 20.45

: domenica 20 agosto, 20.45 Torino-Cagliari : lunedì 21 agosto, 18.30

: lunedì 21 agosto, 18.30 Bologna-Milan: lunedì 21 agosto, 20.45

