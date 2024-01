Più che un reality, uno show. Da giovedì 4 gennaio sono online i 4 episodi di Karaoke Night - Talenti senza vergogna, con un gruppo di sei concorrenti che in comune hanno una grande passione per il karaoke. Alla prima stagione partecipano Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani, Tommaso Zorzi. Conduce Dargen D'Amico.

Il nuovo show Karaoke Night è visibile in streaming su Prime Video, la piattaforma online inclusa nell'abbonamento Amazon Prime, disponibile per i primi 30 giorni in prova gratuita e poi a 4,99 euro al mese o 49,90 euro all'anno.

Come vedere Karaoke Night in streaming su Prime Video

Per vedere Karaoke Night in streaming è sufficiente avere un abbonamento Amazon Prime attivo e collegarsi al servizio Prime Video. Se non sei ancora cliente Prime, puoi beneficiare di una prova gratuita della durata di 30 giorni, durante i quali hai l'opportunità di guardare tutti e 4 gli episodi dello show Original Prime.

Una delle caratteristiche uniche dello spettacolo è che non ci sono regole. I sei partecipanti si alternano sul palco per esibirsi, votando alla fine la migliore e la paggiore performance degli altri concorrenti. Vince la persona che dimostra di essere un talento senza vergogna, cioè chi al termine dell'esperienza si sarà messo in gioco di più divertendosi.

Tra stonature, parrucche, travestimenti e scorrettezze di ogni tipo, il pubblico di certo non si annoierà.

Guarda Karaoke Knight in streaming su Prime Video: se ancora non ti sei iscritto, puoi usufruire della prova gratuita di Amazon Prime della durata di 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.