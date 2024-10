Come vedere Juventus - Stoccarda in diretta streaming dall'estero

Juventus - Stoccarda è uno dei big match del nuovo turno di Champions League. Il match è in programma oggi, 22 ottobre, a partire dalle 21. Per vedere la partita in diretta streaming dall'Italia è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, ora disponibile con un costo di 14,99 euro al mese scegliendo il piano annuale con pagamento mensile (oppure 24,99 euro al mese).

Per vedere Juventus - Stoccarda in streaming dall'estero, invece, è necessario affidarsi a una VPN, andando a selezionare un server italiano per poter poi accedere a NOW, dopo aver attivato il Pass Sport, anche dall'estero, senza limitazioni geografiche. Si tratta di un sistema semplice ed efficace per vedere la partita anche da fuori Italia.

La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 3,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, ora disponibile in offerta per il Black Friday. La promozione in questione prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Juventus - Stoccarda in diretta streaming dall'estero: la procedura

Ecco tutti i passaggi da compiere per vedere Juventus - Stoccarda in diretta streaming dall'estero:

per prima cosa è necessario attivare una VPN illimitata come NordVPN

dall'app di NordVPN, quindi, bisognerà selezionare un server italiano per poter accedere a Internet ottenendo un IP italiano

per poter accedere a Internet ottenendo un IP italiano a questo punto è sufficiente collegarsi a NOW per vedere la partita (dopo aver attivato il Pass Sport)

NordVPN è ora in offerta. Il prezzo della VPN è scontato fino al 71% grazie alla promozione del Black Friday. Il costo si riduce fino a 3,59 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso, scegliendo il piano biennale. Per tutti i dettagli basta premere sul box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.