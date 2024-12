Come vedere Juventus - Manchester City in streaming dall'estero

Torna in campo la Champions League e uno dei match più importanti di oggi è Juventus - Manchester City. La partita è in programma oggi, 11 dicembre 2024, dalle 21, e sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Per seguire la partita, quindi, è sufficiente aver attivato un abbonamento ad Amazon Prime, disponibile anche con un mese di prova gratuita (poi 4,99 euro al mese oppure 49,90 euro per un anno, sempre senza alcun obbligo di rinnovo).

Chi si trova fuori Italia ha la possibilità di vedere Juventus - Manchester City in diretta streaming dall'estero. Il modello più semplice è collegarsi direttamente a Prime Video, dopo aver attivato un abbonamento Prime. Per effettuare l'accesso potrebbe essere necessario utilizzare una VPN e selezionare un server situato in Italia in modo da ottenere un indirizzo IP italiano.

La VPN da utilizzare, in questo momento, non può che essere NordVPN, ora disponibile in offerta con uno sconto del 74%. Sfruttando la promo in corso, la VPN in questione può essere attivata con un prezzo scontato fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi (2 anni + 3 mesi extra) con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L'attivazione può avvenire tramite il sito ufficiale di NordVPN. L'attivazione del servizio consente di utilizzare subito la VPN.

Juventus - Manchester City: come vederla in streaming dall'estero

Per vedere Juventus - Manchester City serve un abbonamento Amazon Prime, in modo da collegarsi a Prime Video. Per accedere dall'estero alla piattaforma può essere necessario ricorrere a una VPN. La procedura da seguire è semplice: bisogna attivare la VPN, scaricarne l'app sul proprio dispositivo e poi selezionare un server italiano per avviare la connessione.

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per ottenere un rimborso completo.

