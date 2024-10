Come vedere Juventus-Lazio in streaming da Italia ed estero

Questa sera, all'Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Lazio, match valido per l'anticipo serale dell'ottava giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, con il calcio d'inizio previsto alle ore 20:45. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni, commento tecnico invece di Dario Marcolin.

Per l'occasione, il piano DAZN Standard è in offerta a 19,90 euro per i primi 3 mesi, anziché 34,99 euro. Al termine, il piano si rinnova a 34,99 euro al mese per i restanti 9 mesi (la promozione prevede una permanenza di 12 mesi, ndr).

E all'estero? Per vedere Juventus-Lazio in streaming fuori dall'Italia occorre attivare DAZN e una VPN, al fine di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming quando si è lontani dal proprio Paese. In ottica streaming, una delle migliori VPN è quella di NordVPN, per via della velocità offerta dai suoi server VPN, di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Inoltre, proprio in questi giorni è disponibile l'offerta Black Friday, che permette di risparmiare fino al 71% sui piani di due anni.

Come vedere Juventus-Lazio in streaming dall'Italia

La partita di Serie A Juventus-Lazio sarà visibile in streaming con l'attivazione del piano DAZN Standard. Quest'ultimo è in offerta sul sito ufficiale fino al 27 ottobre, al prezzo scontato di 19,90 euro per tre mesi anziché 34,99 euro, con un vincolo di permanenza di 12 mesi.

Juve e Lazio sono appaiate in classifica a quota 13 punti, rispettivamente in terza e quarta posizione. Una vittoria oggi consegnerebbe a una delle due squadre la testa provvisoria della classifica in coabitazione con il Napoli, primo dopo 7 giornate di campionato con 16 punti. Non sarà una partita semplice per la formazione di Thiago Motta, che in casa ha vinto soltanto contro il Como all'esordio (3-0, ndr), per poi pareggiare per tre volte consecutive 0-0 contro Roma, Napoli e Cagliari.

Come vedere Juventus-Lazio in streaming dall'estero

La visione in streaming di Juventus-Lazio dall'estero richiede il piano Standard di DAZN e una VPN. Dopo aver scelto il servizio, basta scaricare l'app e attivare una connessione VPN da un server posizionato in Italia. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, sbloccando immediatamente la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming in precedenza bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

NordVPN offre una VPN illimitata e ottimizzata per guardare gli eventi sportivi in streaming. Per beneficiare della promo Black Friday, che sconta i piani di due anni fino al 71%, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale.

