Come vedere Juventus - Bologna in streaming dall'estero

Juventus - Bologna è uno dei "big match" di questo week end della Serie A. La partita è in programma alle 18 di oggi, sabato 7 dicembre 2024. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN che, come ogni settimana, trasmette tutte le partite del campionato di Serie A.

Questo week end è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento a DAZN, grazie all'offerta della Cyber Week. Fino all'8 dicembre, infatti, è possibile attivare DAZN Standard a partire da 14,90 euro al mese per 3 mesi oppure scegliere il piano annuale che permette di risparmiare 100 euro sul piano Standard e 200 euro sul piano Plus. Tutte le offerte sono attivabili tramite il sito ufficiale di DAZN.

Per vedere Juventus - Bologna in streaming dall'estero, per chi ha un abbonamento a DAZN o ne attiva uno sfruttando la promo in corso, può essere necessario utilizzare una VPN, in modo da accedere in sicurezza alla piattaforma, evitando eventuali blocchi geografici. Il meccanismo è semplice: basta installare la VPN e poi scegliere un server italiano per avviare la connessione protetta dalla crittografia, in modo da ottenere un IP italiano.

La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN. Il servizio in questione è disponibile in offerta a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per attivare la promo basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN. L'attivazione della VPN sarà immediata.

Juventus - Bologna in streaming dall'estero: la procedura

Ecco i passaggi da seguire per vedere in streaming dall'estero Juventus - Bologna:

attivare una VPN come NordVPN

dall'app di NordVPN (disponibile su tutti i principali sistemi operativi) è possibile selezionare un server italiano

raggiungere DAZN per vedere il match dopo aver effettuato il login con il proprio account

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Juventus- Bologna: i video delle ultime partite

