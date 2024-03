Come vedere Italia's Got Talent in streaming dall'estero

Italia's Got Talent, il talent show creato da Simon Cowell, è trasmesso in streaming su Disney+ e in replica su TV8. Da un paio di settimane TV8 sta trasmettendo in chiaro le repliche delle puntate della tredicesima stagione, in onda lo scorso autunno in esclusiva su Disney+.

Se sei all'estero, purtroppo, avere un abbonamento a Disney+ o collegarsi alla sezione streaming del sito tv8.it non è abbastanza. Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, la visione è bloccata. Cosa fare dunque? Per guardare Italia's Got Talent in streaming dall'estero occorre avere Disney+ o collegarsi al sito web di TV8 e attivare una VPN. Al momento il miglior servizio per lo streaming è NordVPN, in offerta in queste ore a 3,99 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

Come vedere Italia's Got Talent all'estero

Di seguito la guida passo dopo passo per guardare all'estero Italia's Got Talent:

attiva un piano Disney+ (fino al 14 marzo il piano Standard con Pubblicità è in promo a 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro), oppure se sei interessato alle repliche collegati al sito web tv8.it;

attiva una VPN : il piano di due anni di NordVPN è in promo a 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con in più tre mesi extra da regalare a un proprio amico;

scarica l'app NordVPN : il download dell'applicazione è gratuito;

seleziona un server VPN posizionato in Italia in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e superare il blocco geografico;

Ora apri l'app Disney+, o collegati a tv8.it, e goditi la visione di Italia's Got Talent in streaming ovunque tu sia.

