Come vedere Italia - Inghilterra in streaming dall'estero

Il Sei Nazioni 2024 è arrivato, e la partita tra Italia e Inghilterra è uno degli incontri più attesi. Se sei un tifoso che si trova all'estero, la distanza da casa non significa dover rinunciare all'emozione dell'incontro. Grazie alle moderne soluzioni di streaming e alla tecnologia VPN, è possibile seguire ogni momento del match, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo.

Dove verrà trasmessa Italia - Inghilterra

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport UNO e attraverso il servizio di streaming NOW, offrendo agli appassionati diverse opzioni per godersi l'incontro. Per questo se avete uno degli abbonamenti attivi e vi trovate fuori dall'Italia, utilizzando una VPN non avrete problemi. La cosa interessante è che lo streaming della partita sarà disponibile anche sul sito skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, rendendo l'accesso all'evento più semplice che mai. Questo significa che non occorre essere abbonati a Sky o Now ma solo avere una VPN.

Anche se la partita sarà in streaming su YouTube e sul sito di Sky, non è detto infatti che non ci siano limitazioni geografiche. Qui entra in gioco Nord VPN, una soluzione affidabile per superare queste restrizioni. Utilizzando Nord VPN, potrai connetterti a un server in Italia, facendo sembrare al sistema come se fossi fisicamente nel paese, e quindi accedere liberamente allo streaming della partita.

Come configurare Nord VPN

Configurare Nord VPN è un processo semplice e diretto:

Scegli il piano: prima di tutto, iscriviti scegliendo il piano che meglio si adatta alle tue esigenze. Installa l'applicazione: scarica e installa l'applicazione sul dispositivo che intendi utilizzare per lo streaming. Connettiti a un server italiano: a questo punto, apri l'applicazione e selezionae un server situato in Italia. Questo ti permetterà di superare le limitazioni geografiche. Accedi allo streaming: una volta connesso, naviga fino ai siti dove è trasmessa la partita e inizia a guardare come se ti trovassi in Italia.

Per tutti dettagli riguardo i costi ti consigliamo di visitare il sito ufficiale di NordVPN. Al momento l'offerta più conveniente è quella sul piano biennale, a soli 3,99 € al mese. Ovviamente i benefici di NordVPN non finiscono qui, usandola infatti la tua connessione sarà protetta, i tuoi dati al sicuro e la tua privacy tutelata.

Detto questo, non permetere che la distanza ti privi dell'emozione di tifare per l'Italian nel Sei Nazioni 2024. Preparati, la partita sta per iniziare, e grazie a NordVPN, non perderai neanche un istante. Clicca qul pulsante qui sotto e attiva l'abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.