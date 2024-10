Come vedere Italia-Belgio in streaming dall'estero (Nations League)

Giovedì 10 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma, si disputerà la partita Italia-Belgio, valida per il terzo turno di Nations League. Il match avrà inizio alle 20:45 (ora italiana) e sarà trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani.

All'estero l'incontro sarà visibile in streaming su RaiPlay, a patto di attivare un servizio VPN. Come è noto, fuori dall'Italia i contenuti di RaiPlay e delle altre piattaforme streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche, e l'unico modo per riuscire bypassare il blocco è appunto l'attivazione di una VPN.

Per godere di una visione senza interruzioni del match, e in completa sicurezza, segnaliamo l'offerta in corso di NordVPN, punto di riferimento nel panorama VPN a livello internazionale. Grazie all'offerta in corso è possibile attivare uno dei piani di due anni a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71% e tre mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere Italia-Belgio in streaming dall'estero

Per vedere il match di Nations League Italia-Belgio in streaming dall'estero occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale con cui è possibile simulare una connessione da un altro Paese, e scaricare l'app RaiPlay. Nel caso specifico, è necessario connettersi a un server VPN posizionato in Italia, in questo modo si farà credere al proprio provider di rete di essere collegati dal nostro Paese e in automatico cadrà anche il blocco geografico che impedisce la visione della partita all'estero.

Una delle migliori VPN disponibili al momento sul mercato è quella offerta da NordVPN, sia per la velocità di connessione superiore alla media sia per le tante funzionalità extra incluse. In questi giorni è in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71%.

Appuntamento dunque alle ore 20:45 del 10 ottobre, quando allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via il match della stagione 2024-25 di Nations League tra Italia e Belgio.

