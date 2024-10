Come vedere Inter-Torino in diretta streaming da Italia ed estero

Questa sera a San Siro si giocherà Inter-Torino, anticipo della settima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Dario Marcolin.

Per vedere Inter-Torino in diretta streaming dall'estero è necessario attivare il pass DAZN Standard (in promo fino al 6 ottobre) e una VPN. Il servizio di rete privata virtuale serve per evitare le restrizioni geografiche imposte dal provider di rete ai contenuti di tutte le piattaforme streaming, DAZN compresa. Una delle migliori VPN disponibili per guardare i grandi eventi sportivi in diretta è NordVPN, in questi giorni in offerta da 3,59 euro al mese per 2 anni con sconti fino al 71%.

Come vedere Inter-Torino in streaming dall'Italia

La visione in streaming di Inter-Torino di questa sera richiede l'attivazione del pass Standard di DAZN. Fino al 6 ottobre, il piano per vedere tutta la Serie A è in offerta a 19,90 euro al mese per 3 mesi, poi il piano si rinnoverà a 34,90 euro. L'offerta prevede un vincolo di permanenza di 12 mesi.

In classifica Inter e Torino sono rispettivamente in quarta e quinta posizione, con gli stessi punti guadagnati - 11 - dopo le prime sei giornate di campionato. I favori del pronostico sono per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dal roboante successo in Champions League contro la Stella Rossa, ma i granata venderanno cara la pelle per tutti i 90 minuti dell'incontro.

Come vedere Inter-Torino in diretta streaming dall'estero

Il match di Serie A tra Inter e Torino è visibile in diretta streaming dall'estero con il pass DAZN Standard e una VPN. Dopo aver completato l'attivazione del servizio, occorre effettuare l'accesso con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da far credere al proprio provider di rete di essere connessi dal nostro Paese. In questo modo il blocco geografico cadrà subito, spalancando le porte alla visione della partita.

La migliore VPN per lo streaming delle partite di Serie A è NordVPN, disponibile in offerta a 3,59 euro al mese per i primi 24 mesi. La promozione include inoltre 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.