Come vedere Inter-Stella Rossa da Italia ed estero

Questa sera, a San Siro, si giocherà Inter-Stella Rossa, match valido per la seconda giornata della fase di campionato della nuova UEFA Champions League. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il pass Sport.

Questo per quanti si chiedono come vedere Inter-Stella Rossa dall'Italia. Se invece si è all'estero occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete sui contenuti delle piattaforme streaming (compresi quelli di NOW). Una delle migliori VPN disponibili è NordVPN, in questi giorni in offerta a partire da 3,59 euro per due anni con sconti fino al 71%.

Come vedere Inter-Stella Rossa

La partita di Champions League Inter-Stella Rossa sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e in streaming su NOW. L'orario d'inizio del match di San Siro è fissato per le ore 21.

Per vedere Inter-Stella Rossa in streaming dall'estero occorrono la sottoscrizione del pass Sport di NOW e una VPN. Dopo aver attivato il servizio, è sufficiente scaricare l'app del fornitore VPN scelto, accedere con le proprie credenziali (le stesse fornite durante la registrazione) e connettersi a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, sbloccando in automatico la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, inclusa la partita di oggi di Champions League.

Al momento il pass Sport di NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 24,99 euro. Il pacchetto include l'intera programmazione sportiva di Sky: se si considerano soltanto le coppe europee, questo significa poter vedere 185 partite sulle 203 in programma a stagione della UEFA Champions League, più tutta l'Europa League e la Conference League.

Per quanto riguarda invece la VPN, uno dei migliori servizi oggi disponibili è NordVPN, sia per la qualità della connessione (fattore estremamente importante in ottica streaming) sia per le tante funzionalità extra di sicurezza. In questi giorni i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71%.

