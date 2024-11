Come vedere Inter - Napoli in diretta streaming dall'estero

Oggi, 10 novembre 2024, a partire dalle 20:45 è in programma Inter - Napoli, uno dei primi big match della Serie A 2024/2025. Si tratta di una sfida al vertice, molto attesa e che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il campionato. La partita vede il Napoli in trasferta a Milano, da primo in classifica, sfidare la lanciatissima Inter, che viene da due vittorie di fila in campionato e dalla vittoria in Champions League.

Inter - Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per guardare la partita è necessario avere l'abbonamento Standard oppure il Plus. In questo momento, per tutti i nuovi utenti, è in offerta il piano Standard, disponibile a 19,99 euro al mese per 3 mesi (invece di 34,99 euro al mese) con il piano annuale con pagamento mensile oppure a 24,99 euro al mese per 3 mesi (invece di 44,99 euro al mese) con il piano mensile senza vincoli. In sconto c'è anche il piano annuale, proposto a 299 euro invece di 359 euro.

Per vedere Inter - Napoli in diretta streaming dall'estero, oltre a un abbonamento a DAZN, è necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione. La VPN da scegliere è NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia "soddisfatti o rimborsati".

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

Inter - Napoli in diretta streaming dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere Inter - Napoli in streaming dall'estero:

attivare NordVPN in modo da avere una VPN illimitata

in modo da avere una dall'app di NordVPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione collegarsi a DAZN per guardare il match

Per attivare NordVPN, ora in offerta a 2,99 euro al mese per il Black Friday, basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.