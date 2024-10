Come vedere Inter - Juventus in diretta streaming dall'estero

Inter - Juventus è una delle sfide più attese del campionato di Serie A. Il calcio di inizio è in programma alle 18 di domenica 27 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, per tutti gli utenti che hanno attivato un abbonamento che consente l'accesso a tutte le partite di Serie A. In questo momento, DAZN è in offerta a 19,99 euro al mese per 3 mesi (poi 34,99 euro al mese).

Per vedere Inter - Juventus in streaming dall'estero è possibile ricorrere a una VPN: scegliendo un server italiano, infatti, gli utenti DAZN hanno la possibilità di accedere al proprio account e di guardare il match anche da fuori Italia. La procedura da seguire è semplicissima. La VPN da attivare, in questo momento, è NordVPN, disponibile con un costo di 3,59 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Inter - Juventus in streaming dall'estero: la procedura

Ecco la procedura da seguire per vedere Inter - Juventus in streaming dall'estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN , in modo da poter accedere a Internet in sicurezza e con la possibilità di poter spostare il proprio IP in un altro Paese

come , in modo da poter accedere a Internet in sicurezza e con la possibilità di poter spostare il proprio IP in un altro Paese accedere all'app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

per avviare la connessione VPN accedere a DAZN per seguire il match (serve un abbonamento attivo)

Questo sistema è utile per connettersi dall'estero alle piattaforme di streaming italiane e continuare a utilizzare i propri account, evitando blocchi geografici.

La VPN da attivare in questo momento è NordVPN e costa 3,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Per tutti i nuovi utenti che attivano la VPN è possibile beneficiare di 30 giorni di garanzia di rimborso, a partire dal momento dell'attivazione della promo. Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

