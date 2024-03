Come vedere Imma Tataranni – Sostituto Procuratore in streaming dall'estero

La fiction di Rai 1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, giunta alla sua terza stagione, è visibile in streaming su RaiPlay. Purtroppo però non all'estero, a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

Una soluzione? Per vedere Imma Tataranni in streaming dall'estero occorre scaricare l'app RaiPlay e attivare una VPN. Quest'ultima è un servizio che consente di simulare una connessione da un altro Paese (in questo caso l'Italia), al fine di bypassare il blocco geografico. Al momento il punto di riferimento è NordVPN, la migliore VPN per la qualità dello streaming e per la privacy online dei propri utenti: in queste ore, oltre a essere in offerta a 3,99 euro al mese per due anni, è possibile ottenere un extra sconto del 5% usando nel carrello il codice promozionale NordVPN - SCONTO5.

Come vedere Imma Tataranni - Sostituto Procuratore all'estero

La visione in streaming dall'estero della fiction Rai Imma Tataranni - Sostituto Procuratore richiede il download dell'app RaiPlay e l'attivazione di una VPN.

In questo momento il miglior servizio è quello offerto da NordVPN, oggi in promo a 3,99 euro al mese per due anni anziché 8,29 euro, con tre mesi extra gratuiti da regalare a un proprio amico.

In più solo in queste ore è possibile beneficiare di un extra sconto del 5% usando il codice promo esclusivo NordVPN - SCONTO5 una volta aggiunto il servizio al carrello.

Importante: per poter usufruire del codice, occorre aprire la pagina dedicata all'offerta di NordVPN in incognito.

Una volta attivato il servizio, scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove intendi guardare la fiction di Rai 1.

Ora accedi con le credenziali del tuo account e seleziona un server VPN posizionato in Italia, in modo da far credere al provider di rete di essere connesso nel nostro Paese quando invece sei al di là dei confini nazionali.

In questo modo potrai sbloccare la visione di tutti i contenuti bloccati su RaiPlay così come delle altre piattaforme streaming.

Ora non ti resta che aprire l'app RaiPlay e selezionare il riquadro dedicato alla fiction Imma Tataranni.

