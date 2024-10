Come vedere il Gran Premio di Thailandia della MotoGP in streaming

Domenica 27 ottobre si correrà il Gran Premio di Thailandia della MotoGP, diciottesima prova del Mondiale 2024. Dopo la Sprint vinta sabato da Enea Bastianini, che ha preceduto sul traguardo Jorge Martin (secondo) e il compagno di squadra Francesco "Pecco" Bagnaia (terzo), la gara di domenica prenderà il via alle 9:00 del mattino (ora italiana). La corsa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

Sul sito ufficiale è ancora possibile risparmiare 120 euro in un anno approfittando dell'offerta sul piano annuale, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Una volta sottoscritto il pass, la visione dei contenuti è immediata (basta scaricare l'app sul dispositivo dove si intende guardare il Gran Premio o qualsiasi altro evento di sport).

Come vedere vedere il GP di Thailandia della MotoGP in streaming

La visione in streaming del Gran Premio di Thailandia della MotoGP richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW.

Di seguito i passaggi da compiere:

Vai su questa pagina dedicata del sito NOW e fai clic sul bottone Sport.

Mantieni la selezione sull'offerta annuale a 14,99 euro al mese e pigia su Attiva.

Effettua la registrazione di un nuovo account NOW o il login al tuo vecchio profilo e completa l'acquisto con il metodo di pagamento desiderato.

Per chi non lo conoscesse, il pass Sport di NOW include l'intera programmazione sportiva di Sky. Questo significa poter vedere non soltanto i contenuti del pacchetto Sky Sport (Champions League, Europa League, Conference League, MotoGP, Formula 1, tennis, NBA, Eurolega, rugby, golf e altro ancora), ma anche i contenuti di Sky Calcio (3 partite a turno di Serie A, tutta la Serie C e il meglio di Premier League e Bundesliga).

Non ci resta dunque che ricordare l'appuntamento di domenica con il Gran Premio della Thailandia, quando qui in Italia saranno le 9 del mattino.

L'intero weekend asiatico della MotoGP è in streaming su NOW. Maggiori informazioni sull'offerta del pass Sport a questa pagina del sito NOW.

