Come vedere il campionato di Serie B in streaming dall'estero

Dopo i primi anticipi disputati tra venerdì 16 e sabato 17 agosto, questa domenica si giocheranno i match rimanenti della prima giornata del campionato di Serie B. Anche quest'anno tutte le partite del torneo cadetto saranno visibili interamente su DAZN, il servizio streaming che detiene i diritti della massima divisione del campionato italiano fino al 2029 e quelli della Serie B almeno fino al 2027.

L'inizio della stagione 2024/25 del campionato cadetto coincide però anche con le partenze di migliaia di italiani per le vacanze all'estero. E fuori dall'Italia, come ormai è risaputo, i contenuti delle piattaforme streaming sono bloccati a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider dei servizi di rete.

Il rimedio più efficace è l'attivazione di una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di simulare una connessione da un altro Paese rispetto a quello in cui ci si trova. Tra i migliori fornitori VPN oggi presenti sul mercato segnaliamo NordVPN, servizio numero uno in termini di velocità di connessione e funzionalità per la sicurezza e privacy dei suoi utenti.

In questo momento tra l'altro è attiva un'offerta sui piani di due anni che consente di risparmiare fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi, più tre mesi extra di servizio in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un amico, a un parente o a una qualsiasi altra persona.

Come vedere la Serie B in streaming dall'estero

Ricapitolando, ecco i passaggi da completare per vedere la Serie B 2024/25 in streaming dall'estero:

attiva un piano DAZN a scelta tra Goal Pass, Standard o Plus (a partire da 13,99 euro al mese per 12 mesi);

