Come vedere Empoli-Juventus in streaming dall'Italia e dall'estero

Oggi pomeriggio alle 18:00, al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, si disputerà l'anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A tra Empoli e Juventus. L'incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva su DAZN, con telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico dell'ex calciatore azzurro Marco Parolo.

Se si è all'estero, per vedere il match Empoli-Juventus occorre attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall'Italia. Uno dei migliori servizi VPN disponibili oggi sul mercato è NordVPN, che con l'ultima offerta in corso è disponibile a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi con sconti fino al 71%.

Come vedere Empoli-Juventus in streaming

La visione di Empoli-Juventus in streaming è disponibile attraverso la piattaforma DAZN, i cui piani di abbonamento quest'anno partono da 13,99 euro al mese con il pass Goal Pass. Nel caso specifico, il match di questo pomeriggio del Castellani sarà visibile con i piani DAZN Standard e DAZN Plus (prezzi a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi).

Per le persone che invece si trovano all'estero, è necessario attivare una VPN. Il consiglio è di affidarsi a un servizio serio, affidabile e veloce, così da godersi appieno lo spettacolo senza fastidiose interruzioni. Uno dei punti di riferimento del settore rimane NordVPN, che ha dalla sua un'ottima velocità di connessione, tanto da essere una delle VPN più consigliate per la visione degli eventi sportivi.

Tutto quello che occorre fare è attivare il servizio, scaricare l'app ufficiale disponibile su Google Play Store e App Store, e connettersi a un server VPN posizionato in Italia in modo da simulare una connessione dal nostro Paese. Così facendo, il proprio provider dei servizi di rete penserà che siate entro i confini nazionali e non all'estero, sbloccando in automatico la visione del match.

Il piano di due anni di NordVPN è disponibile in offerta a partire da 3,59 euro al mese. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.