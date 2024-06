Come vedere Danimarca - Serbia in streaming in italiano dall'estero

Questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21:00, Danimarca e Serbia si affronteranno nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo D di Euro 2024. Le due Nazionali sono pronte a giocarsi il tutto per tutto per ottenere l'agognato pass per gli ottavi, con i danesi favoriti dai due pareggi contro Slovenia e Inghilterra.

La partita Danimarca-Serbia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max, canale 205 di Sky, e in streaming su NOW. Non ci sarà invece la copertura in chiaro da parte della Rai.

Per tutti coloro che si trovano all'estero, la visione di Danimarca-Serbia in streaming in italiano sarà garantita dal pass Sport di NOW e dall'attivazione di una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete. Una delle migliori VPN è NordVPN, che gli esperti consigliano sia per la connessione ultra-rapida sia per le tante funzionalità pensate per la sicurezza e privacy dell'utente. In questo momento è in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 69% sui piani di due anni.

Come vedere Danimarca-Serbia in streaming dall'estero (con telecronaca in italiano)

Ecco dunque i passaggi da seguire per vedere il match di questa sera tra Danimarca e Serbia in streaming dall'estero, con tanto di telecronaca in italiano:

Attiva il pass Sport di NOW (include tutti i 51 match di Euro 2024, ora in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro). Attiva un servizio VPN (scelta consigliata NordVPN). Scarica l'app della VPN ed esegui il login tramite le credenziali del tuo account. Connettiti a un server VPN posizionato in Italia così da superare le restrizioni geografiche imposte dall'ISP. Apri l'app NOW e riproduci la diretta della partita scegliendo il riquadro del live di Sky Sport Max.

In conclusione, confermiamo che NordVPN gode della garanzia di rimborso di 30 giorni.

