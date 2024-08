Come vedere Brescia-Palermo in streaming dall'estero

Brescia-Palermo è il match inaugurale della stagione 2024/25 di Serie B. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN, che ha da poco annunciato il rinnovo dei diritti del campionato cadetto fino al 2027.

Per vedere la sfida di questa sera tra Brescia e Palermo, più tutte le altre partite del torneo (playoff e playout inclusi), è sufficiente il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile al prezzo di 13,99 euro al mese per 12 mesi. Il campionato di Serie B è incluso anche nei piani DAZN Standard e DAZN Plus.

All'estero invece, a causa delle restrizioni geografiche, occorrerà attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di superare il blocco imposto dal proprio provider di rete. Una delle migliori per velocità e sicurezza è NordVPN, che proprio in queste ore è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per due anni, con in più 3 mesi extra in regalo e un buono di 6 mesi da regalare a un amico, alla persona che si ama o a un parente.

Come vedere Brescia-Palermo all'estero

Ricapitolando, ecco la procedura per vedere in streaming dall'estero Brescia-Palermo:

Sottoscrivi il piano Goal Pass di DAZN (da 13,99 euro al mese per 12 mesi).

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app della VPN.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per simulare una connessione dal nostro Paese ed evitare in questo modo il blocco.

Apri l'app DAZN e goditi la partita.

L'incontro Brescia-Palermo sarà visibile su DAZN a partire dalle 20:30 (ora italiana). Se ti trovi all'estero, completa la sottoscrizione di uno dei piani DAZN e attiva NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.