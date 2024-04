Come vedere Belve in diretta streaming e on demand dall'estero

Belve è uno dei programmi di maggior successo della TV italiana e va in onda tutti i martedì su Rai 2. Per vedere in diretta streaming oppure on demand il programma è sufficiente collegarsi a Rai Play, la piattaforma di streaming ad accesso gratuito della Rai.

Per chi si trova all'estero, però, non c'è la possibilità di accedere direttamente a Rai Play. In questo caso, infatti, per vedere Belve in streaming dall'estero è necessario ricorrere a una VPN, per scegliere un server italiano da cui avviare la connessione, aggirando così il blocco previsto da Rai Play per chi si trova fuori dall'Italia.

La VPN da attivare per vedere Belve in diretta streaming oppure on demand dall'estero non può che essere NordVPN, la migliore VPN sul mercato, ottimizzata per lo streaming e in grado di garantire una connessione senza limiti con un costo di 3,69 euro al mese. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Come vedere Belve dall'estero grazie a una VPN

La procedura da seguire è semplicissima. Per vedere Belve in diretta streaming oppure on demand dall'estero è sufficiente attivare NordVPN e installare l'app sul proprio dispositivo. Il servizio è disponibile su tutti i principali sistemi operativi.

A questo punto, bisognerà attivare la connessione VPN, andando, però, a scegliere un server italiano. In questo modo, il proprio IP risulterà posizionato in Italia e Rai Play non applicherà il blocco all'accesso previsto per chi si trova all'estero.

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con un costo di 3,69 euro al mese. Il servizio prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni. Con 2 euro in più al mese, inoltre, ci sono vantaggi aggiuntivi come 1 TB in cloud, il password manager oltre al sistema antimalware. L'offerta è disponibile di seguito.

