Come vedere Atalanta-Fiorentina in streaming dall'Italia e dall'estero

Oggi pomeriggio, al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta ospiterà la Fiorentina nel match valido per la quarta giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN grazie al pass Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese.

I tifosi che in questo momento si trovano all'estero dovranno per forza di cose attivare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di simulare una connessione dall'Italia e superare così il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti delle piattaforme streaming. Una delle migliori VPN è NordVPN, in offerta in queste ore a partire da 3,59 euro al mese per 24 mesi con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in streaming

La visione in streaming del match di Serie A tra Atalanta e Fiorentina richiede la sottoscrizione del pass DAZN Standard, il cui prezzo parte da 34,99 euro al mese.

Se si è in vacanza all'estero, invece, occorre anche una VPN, il download dell'app del servizio scelto e la connessione a un server VPN posizionato in Italia. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, bypassando in automatico il blocco geografico imposto dai provider dei servizi di rete. Questo discorso vale tanto per DAZN quanto per tutte le altre piattaforme streaming, sia gratuite che a pagamento.

Il punto di riferimento del settore è NordVPN, disponibile al prezzo scontato di 3,59 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 71% e tre mesi di servizio extra in regalo. Dalla sua NordVPN dispone di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza, così come di ottime funzionalità extra per la sicurezza.

