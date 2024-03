Come vedere Assassinio sull'Orient Express in streaming dall'estero

Assassinio sull'Orient Express è un film diretto e interpretato da Kenneth Branagh, distribuito nelle sale cinematografiche italiane nel 2017. Al momento è disponibile in streaming con Disney+, la piattaforma streaming di Disney, il cui piano Standard con pubblicità è in promo fino al 14 marzo a 1,99 euro al mese per tre mesi.

Per chi vive all'estero, o si trova momentaneamente in vacanza, le cose sono un po' diverse. Come è noto, infatti, fuori dall'Italia i contenuti delle piattaforme streaming come Disney+ sono bloccati in automatico dai provider di rete a causa delle restrizioni geografiche. L'unico modo per vedere dall'estero Assassinio sull'Orient Express è sottoscrivere un abbonamento a Disney+ e attivare una VPN, il servizio che consente di superare il blocco geografico simulando una connessione dal nostro Paese.

Come vedere Assassinio sull'Orient Express dall'estero

La visione all'estero del film Assassinio sull'Orient Express richiede l'abbonamento a Disney+ e l'attivazione di una VPN.

Per quanto riguarda Disney+, confermiamo che fino alla mezzanotte di oggi è disponibile in promo a 1,99 euro al mese per tre mesi, poi al momento del rinnovo 5,99 euro al mese. L'offerta fa riferimento al piano Standard con pubblicità.

Riguardo invece alla VPN, la soluzione migliore per qualità dello streaming e privacy online è NordVPN: il piano di due anni in questi giorni è in promo a 3,99 euro al mese per 24 mesi, con la possibilità di offrire a un proprio amico tre mesi di servizio extra in regalo.

Una volta completata la sottoscrizione, scarica l'app VPN, effettua l'accesso al tuo account, dopodiché seleziona un server posizionato in Italia, in modo da far credere al provider di rete che ti stai connettendo dall'Italia: come risultato finale, sbloccherai l'accesso a tutti i contenuti di Disney+ e a quelli delle altre piattaforme streaming.

Non ti resta ora che aprire l'app Disney+, cercare il film Assassinio sull'Orient Express, e goderti la magistrale interpretazione di Kenneth Branagh nei panni del protagonista Hercule Poirot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.