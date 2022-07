Come usare Microsoft Office su Linux

I coder del team Microsoft lavorano da diversi anni a stretto contatto con varie aziende impegnate nello sviluppo delle soluzioni software basate su Linux. Tuttavia questo progressivo avvicinamento al panorama delle distribuzioni, in funzione del miglioramento della piattaforma cloud Azure, non ha comportato lo sviluppo di una versione di Microsoft Office dedicata al sistema del Pinguino. Ecco perché ancora oggi gli utenti delle distribuzioni sono costretti ad utilizzare programmi alternativi oppure ad adottare soluzioni particolari per poter sfruttare la suite d'ufficio Microsoft. Nell'articolo di oggi vogliamo illustrarvi il modo più semplice per installare ed utilizzare Microsoft Office sulla vostra distribuzione di fiducia.

Prima di tutto dobbiamo sincerarci di aver installato il noto non-emulatore Wine. Ad esempio su Ubuntu, e le altre distribuzioni derivate da Debian, basta usare questo semplice comando tramite shell:

sudo apt update && sudo apt upgrade

sudo apt install wine winetricks winbind samba smbclient

Terminato il processo d'installazione di Wine ora scarichiamo l'installer di Microsoft Office dal sito ufficiale. Adesso torniamo nella shell ed indichiamo al sistema l'architettura software da utilizzare per la suite d'ufficio e la relativa directory dove operare:

export WINEARCH=win32

mkdir ~/.msoffice

export WINEPREFIX=~/.msoffice

ora lanciamo il processo di configurazione di Wine:

wineboot -i

ultimate tali procedura potremo avviare il download di alcune dipendenze software tramite il tool winetricks:

winetricks cmd corefonts msxml6 riched20 gdiplus

terminata la configurazione possiamo passare direttamente all'installazione vera e propria della suite:

wine /home/nomeutente/Download/OfficeSetup.exe

Ora verrà eseguito l'installar di Microsoft Office, che avviare lo scaricamento e l'installazione dai programmi. L'intero procedimento dovrebbe durare diversi minuti.

Nel caso in cui l'installazione dovesse bloccarsi ad un determinato punto non temete. Chiudete il terminale e successivamente riaprire la shell e digitate tali comandi:

cp -iv "${WINEPREFIX:-~/.wine}/drive_c/Program Files/Common Files/Microsoft Shared/ClickToRun/AppvIsvSubsystems32.dll" "${WINEPREFIX:-~/.wine}/drive_c/Program Files/Microsoft Office/root/Office16/AppvIsvSubsystems32.dll"

cp -iv "${WINEPREFIX:-~/.wine}/drive_c/Program Files/Common Files/Microsoft Shared/ClickToRun/C2R32.dll" "${WINEPREFIX:-~/.wine}/drive_c/Program Files/Microsoft Office/root/Office16/C2R32.dll"

In questo ci siamo assicurati che alcune librerie siano posizionate nel posto giusto. Come ultimo step dobbiamo aprire il tool regedit:

wine regedit

Spostiamoci ora con il mouse dentro la cartella HKCU>Software>Wine e andiamo a creare un nuova key dentro la directory "Direct2D". Rechiamoci dunque dentro la key e generiamo un nuovo valore DWORD, come nome inseriamo "max_version_factory" mentre come value data lasciamo zero.

Successivamente andiamo all'interno della cartella "Direct3D" e anche sta volta creiamo un nuovo valore DWORD ma sta volta nominandolo come "MaxVersionGL" mentre come value data riportiamo la cifra 30002.

A questo punto avremo finalmente terminato l'installazione di Microsoft Office su Linux. Possiamo dunque aprire tutti i programmi della suite senza problemi.