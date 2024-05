Come trovare i dispositivi di tracciamento nascosti con i device Apple e Google

La tranquillità di sapere che non si è pedinati o monitorati da dispositivi nascosti è essenziale. Per questo motivo, Apple e Google hanno deciso di unire le forze per combattere i tracker Bluetooth indesiderati, come gli AirTag, introducendo un nuovo sistema di notifiche e rilevamento.

I tracker Bluetooth sono piccoli dispositivi, come gli AirTag di Apple, utilizzati per tenere traccia di oggetti smarriti o rubati. Tuttavia, questi dispositivi possono essere sfruttati anche per scopi meno nobili, come il monitoraggio non autorizzato di persone.

Negli ultimi anni, sono emersi numerosi casi di individui che utilizzano tracker Bluetooth per seguire i movimenti di ex partner, familiari o colleghi senza il loro consenso. Questo ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza personale.

Cosa fare in caso di notifica sospetta

Per affrontare questo problema, Apple e Google hanno deciso di collaborare allo sviluppo di un nuovo sistema di notifiche che avvisa gli utenti quando un tracker Bluetooth sconosciuto si trova nelle vicinanze del loro telefono. Questo sistema sfrutta la tecnologia Bluetooth e le reti di rilevamento "Find My" di Apple e "Find My Network" di Google. Quando un iPhone o un dispositivo Android con versione 6.0 o successiva rileva un tracker Bluetooth sconosciuto compatibile, l'utente riceverà una notifica che indica "[Oggetto] trovato in movimento con te".

Oltre alla notifica, gli utenti possono visualizzare un identificativo unico del tracker, farlo squillare per localizzarlo e ricevere istruzioni su come disattivarlo. Questo sistema è attualmente compatibile con i tracker Bluetooth di Apple e con quelli di altri produttori come eufy, Chipolo, Motorola, Jio e Pebblebee.

Questa nuova iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella tutela della privacy e della sicurezza degli utenti. Il nuovo sistema di notifiche renderà più difficile per gli stalker utilizzare i tracker Bluetooth per monitorare le persone a loro insaputa. Se ricevi una notifica che segnala la presenza di un tracker Bluetooth sconosciuto nelle vicinanze, è importante seguire le istruzioni fornite per disattivarlo. Inoltre, se si sospetta di essere vittima di stalking, è consigliabile contattare immediatamente le forze dell'ordine.