Come scegliere il servizio di streaming musicale più adatto

Lo streaming audio è oggi la modalità di ascolto più diffusa e apprezzata per tutti i vantaggi a essa associati. A differenza del passato, infatti, l’assenza dei supporti fisici rende possibile ascoltare una grande quantità di brani musicali con una qualità audio eccezionale e tutta una serie di personalizzazioni altrimenti impossibili. Ma quale servizio scegliere? Esistono, infatti, diverse piattaforme di streaming musicale a cui fare riferimento. Quali elementi valutare nella scelta? Vediamo più nel dettaglio con una particolare attenzione ad Apple Music che è possibile attivare e provare gratuitamente per un mese.

I vantaggi di Apple Music

I differenti servizi di streaming musicale offrono per molti aspetti le medesime funzionalità, ma hanno anche una serie di elementi distintivi. Apple Music ha il vantaggio di mettere a disposizione un’ampia libreria musicale con oltre 100 milioni di brani costantemente aggiornati. Inoltre, aspetto non secondario, la qualità audio è eccellente anche grazie al supporto di Dolby Atmos e Spatial Audio che rende l’esperienza di ascolto particolarmente immersiva e gratificante.

Per chi ha un dispositivo Apple (iPhone, Mac, AirPods, Apple Watch o HomePod) può sperimentare un ascolto multidispositivo godendo di un’esperienza d’ascolto fluida e priva di interruzioni. Inoltre con l’abbonamento ad Apple Music si possono ascoltare i brani anche offline (dopo averli scaricati) e creare playlist personalizzate sfruttando anche i consigli che settimanalmente si ricevono per scoprire nuovi brani e arricchire la propria lista di canzoni preferite.

Un aspetto particolarmente rilevante di Apple Music è la capacità di proporre contenuti in esclusiva e in anteprima rispetto alle altre piattaforme, così come di mettere a disposizione un’ampia gamma di podcast ampliando l’offerta di ascolto. A questo proposito sono disponibile anche stazioni radio con le quali ascoltare contenuti live da tutto il mondo.

Se stai cercando un servizio di streaming musicale, Apple Music è sicuramente tra i migliori e più completi.

