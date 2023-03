Come risparmiare sulle bollette di luce e gas grazie all'offerta di Eni Plenitude

Risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile. Dopo un 2022 da incubo, con prezzi dell'energia alle stelle, oggi è finalmente possibile accedere a tariffe vantaggiose che garantiscono una riduzione delle bollette grazie al calo dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Gli incidi PUN per la luce e PSV per il gas, infatti, hanno raggiunto il valore più basso degli ultimi 12 mesi. Scegliere offerte "indicizzate" che consentono l'accesso diretto al prezzo del mercato all'ingrosso è ora più conveniente.

Grazie alle offerte Trend Casa di Eni Plenitude, quindi, c'è la possibilità di risparmiare sulle bollette di luce e gas dei prossimi mesi. La promozione è ottima. Il fornitore mette a disposizione tariffe indicizzate rispetto al PUN per la luce e al PSV per il gas, con un rincaro minimo e senza ulteriori costi aggiuntivi. Scegliendo oggi le offerte Eni Plenitude è possibile assicurarsi condizioni tariffarie vantaggiose per i prossimi mesi e alleggerire le bollette.

Per attivare le tariffe è possibile accedere al sito Eni Plenitude e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online. L'attivazione è gratuita ed è sufficiente avere i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PSV per il gas, entrambi riportati in bolletta) per attivare le tariffe.

Trend Casa di Eni Plenitude: le offerte per risparmiare sulle bollette

Con le offerte Trend Casa di Eni Plenitude è possibile accedere al prezzo dell'energia all'ingrosso. Nello specifico, queste offerte presentano il seguente prezzo dell'energia:

energia elettrica: PUN +0,0451 €/kWh (possibilità di scegliere tra tariffa monoraria e bioraria)

(possibilità di scegliere tra tariffa monoraria e bioraria) gas: PSV + 0,2030 €/Smc

L'offerta di Eni Plenitude prevede un costo fisso di 12 euro per fornitura.

Il prezzo di PUN e PSV si aggiorna ogni mese. Attualmente, gli indici del mercato all'ingrosso sono ad un livello minimo se consideriamo gli ultimi 12 mesi. Si tratta, quindi, del momento giusto per attivare tariffe che consentono l'accesso diretto al prezzo di questi indici. Per attivare le offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

L'attivazione delle tariffe luce e gas di Eni Plenitude è gratuita. Per completare la procedura servono solo i dati anagrafici dell'intestatario della fornitura e il codice identificato della stessa (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.

