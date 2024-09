Come risparmiare su Spotify Premium con una VPN e qual è quella da usare

Per accedere a Spotify Premium a prezzo più basso rispetto a quello applicato in Italia è possibile ricorrere a una VPN. Si tratta di un semplice "trucco" che consente di utilizzare la rete VPN per spostare il proprio IP in un altro Paese.

A questo punto, bisognerà cambiare la posizione del proprio account Spotify, scegliendo un Paese in cui il servizio è più economico (ad esempio il Brasile). NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi.

Di conseguenza, è molto facile ottenere un nuovo IP. Con l'offerta in corso è possibile accedere a NordVN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare NordVPN basta raggiungere il sito ufficiale, tramite il box qui di sotto.

Come usare una VPN per accedere a Spotify Premium a prezzo più basso

Per sfruttare una VPN per risparmiare su Spotify Premium è necessario:

attivare NordVPN e installare l'app

scegliere il server VPN situato in un Paese in cui il servizio di Spotify Premium è più economic o, come il Brasile

o, come il Brasile cambiare il Paese del proprio account Spotify, accedendo alle Impostazioni del profilo tramite il sito web di Spotify

Per completare l'attivazione di Spotify (con VPN attiva e connessione tramite un server situato in un Paese dove il servizio costa meno) è necessario avere un metodo di pagamento valido in quel Paese. Ad esempio, se si è scelto il Brasile bisognerà avere una carta di pagamento brasiliana. Per evitare quest'ostacolo è possibile acquistare una carta regalo per Spotify tramite piattaforme dedicate come G2A.

In ogni caso, la VPN da utilizzare per adottare questo trucco (utilizzabile anche per altri servizi) è NordVPN. La VPN in questione ora costa 3,09 euro al mese. L'offerta è attivabile tramite il box riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.