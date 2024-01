Come risparmiare con una VPN da 2€ al mese su hotel, noleggio auto

Ti sveliamo il trucco per risparmiare su voli, hotel e noleggio auto: la VPN a soli 2,08 euro al mese di PrivateVPN. Scopri come mantenere la tua privacy e ottenere i prezzi migliori. I prezzi online, infatti, possono variare a seconda della tua posizione geografica: questo fenomeno è particolarmente evidente quando si tratta di prenotare voli aerei: alcuni siti web, infatti, adottano strategie che sfruttano la tua posizione per aumentare i loro guadagni.

La soluzione a questo problema è l'utilizzo di una VPN, un'arma segreta per "ingannare" il sito web sulla tua posizione reale. Tra le più sicure (non ha mai subito un solo data breach) e convenienti c'è PrivateVPN, in offerta a soli 2,08 euro al mese grazie allo sconto dell'85% disponibile con la promozione in corso.

Risparmiare su voli, hotel e noleggi: ecco come fare

Come risparmiare? Quando cerchi voli, alberghi o noleggi auto, i siti web tracciano la tua posizione e possono variare i prezzi in base ad essa. Utilizzando una VPN, puoi mascherare la tua posizione reale e accedere a tariffe più vantaggiose. La VPN di PrivateVPN è la scelta ideale, poiché offre un ampio numero di server per garantirti la massima copertura.

La VPN diventa particolarmente utile durante la prenotazione di voli. Le compagnie aeree spesso modificano i prezzi in base alla frequenza con cui cerchi una determinata destinazione. Con una VPN, la tua cronologia di navigazione rimane privata e anonima grazie al tunnel crittografato. Questo significa che le compagnie non saranno in grado di tracciare le tue ricerche e di adeguare i prezzi di conseguenza. Lo stesso principio si applica anche agli hotel e ai servizi di noleggio auto.

Utilizzando PrivateVPN, mantieni la tua privacy e accedi a tariffe più convenienti. Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Facilità d'uso: un'app intuitiva che garantisce l'anonimato al 100% in pochi secondi

Banda illimitata : velocità massime senza limitazioni

: velocità massime senza limitazioni Crittografia militare a 2048 bit ed elevati protocolli di sicurezza (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec)

militare a 2048 bit ed elevati protocolli di sicurezza (OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec) Leggi sulla privacy svedesi: nessun registro di dati conservato

Connessione simultanea su 6 dispositivi

Protezione da perdite IPv6: la tua identità resta sicura anche in caso di disconnessione

Server disponibili in 63 Paesi per accedere a contenuti limitati geograficamente

Ora puoi usufruire di un'offerta speciale: 12 mesi più 24 mesi extra, il tutto coperto da una garanzia di rimborso al 100%, a soli 2,08 euro al mese. Risparmi l'85% di sconto e non solo proteggi la tua privacy online, ma risparmi anche sulla prenotazione di hotel, voli e noleggi: perfetto per organizzare le tue prossime vacanze.

