Come guardare Roma - Empoli in diretta streaming dall'estero

Roma - Empoli è uno dei match più interessanti della giornata di Serie A: la partita è in programma oggi, domenica 25 agosto, a partire dalle 20:45. Per seguire il match in diretta streaming è sufficiente accedere a DAZN, andando ad attivare il piano Standard oppure quello Plus, che aggiunge anche la possibilità di accesso da due dispositivi in contemporanea.

Per guardare Roma - Empoli in streaming dall'estero, con commento in italiano, invece, è necessario utilizzare una VPN. In questo modo, infatti, è possibile collegarsi a un server italiano, evitando i blocchi geografici applicati dalle piattaforme di streaming per chi si connette dall'estero.

La VPN da attivare è NordVPN, ottimizzata per lo streaming e ora proposta con un prezzo particolarmente conveniente. Sfruttando l'offerta in corso, infatti, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. L'offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di accesso illimitato, e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile tramite il box qui di sotto.

Roma - Empoli: come vedere la partita dall'estero

La procedura per seguire la diretta streaming di Roma - Empoli dall'estero è la seguente:

come prima cosa è necessario attivare NordVPN , in modo da poter sfruttare una VPN illimitata per accedere a Internet

, in modo da poter sfruttare una VPN illimitata per accedere a Internet dall'app di NordVPN, è necessario collegarsi a un server italiano, in modo da ottenere un indirizzo IP italiano

in modo da ottenere un indirizzo IP italiano ora bisogna accedere a DAZN e, se non ancora fatto, attivare l'abbonamento per accedere ai contenuti

e, se non ancora fatto, attivare l'abbonamento per accedere ai contenuti completati tutti i passaggi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma di streaming in tempo per vedere il match, in programma dalle 20:45

Per attivare NordVPN, ora disponibile a 3,09 euro al mese, basta premere sul box qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.