Come guardare Parma - Milan in diretta streaming dall'estero

Uno dei match più interessanti della seconda giornata del campionato di Serie A è, senza dubbio, Parma - Milan. La sfida è in programma oggi, 24 agosto 2024, a partire dalle 18:30. Per vedere la partita è sufficiente affidarsi a DAZN, che trasmesse in streaming tutte le partite del campionato di Serie A, attivando il piano Standard oppure il piano Plus.

Per vedere Parma - Milan in diretta streaming dall'estero (e con commento in italiano), invece, serve una VPN, in modo da poter ottenere un indirizzo IP italiano e poi collegarsi a DAZN per seguire il match, senza blocchi geografici.

La VPN da scegliere, per questo scopo, è NordVPN. Il servizio, ora in offerta a 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso, è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN, riportato qui di sotto.

Parma - Milan in diretta streaming dall'estero: come vederla

La procedura per vedere Parma - Milan in diretta streaming dall'estero è molto semplice. Ecco tutti i passaggi da seguire:

attivare NordVPN , in modo da assicurarsi una VPN illimitata da utilizzare per ottenere un indirizzo IP italiano, anche quando ci si trova all'estero

, in modo da assicurarsi una VPN illimitata da utilizzare per ottenere un indirizzo IP italiano, anche quando ci si trova all'estero scaricare e installare l' app di NordVPN sul dispositivo da cui si guarderà la partita (smartphone, tablet, computer, TV etc.)

sul dispositivo da cui si guarderà la partita (smartphone, tablet, computer, TV etc.) accedere all'app e selezionare un server italiano per avviare il collegamento VPN

per avviare il collegamento VPN accedere a DAZN e, se non già fatto, attivare uno degli abbonamenti alla piattaforma di streaming

e, se non già fatto, avviare lo streaming del match a partire dalle 18:30 di oggi

Questo sistema consente di vedere qualsiasi evento in streaming dall'estero, grazie alla possibilità di ottenere un indirizzo IP italiano.

La VPN da utilizzare, come detto, è NordVPN. Il servizio in questione ha un costo di 3,09 euro al mese ed è attivabile tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.