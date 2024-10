Come guardare le coppe europee in streaming dall'estero in italiano

Le coppe europee UEFA, per intenderci la Champions League, l'Europa League e la Conference League, sono una esclusiva streaming quasi totale su NOW. Per la Champions è prevista l'esclusiva su ben 185 partite su 203, mentre Europa e Conference League sono in esclusiva in maniera integrale. Se sei abbonato e vuoi sfruttare la tua iscrizione all'estero per non rinunciare al commento in italiano, però, ti servirà usare NordVPN.

Come usare NOW all'estero per guardare le coppe europee

NOW ti permette di guardare le partite delle coppe europee tramite il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese. Nessun problema quindi per quanto riguarda l'Italia, ma se ti trovi all'estero scoprirai presto che l'app è bloccata per via delle restrizioni geografiche. C'è un modo però per aggirarle, ecco come:

Abbonati a NordVPN con la nuova offerta per il Black Friday Scarica NordVPN sul dispositivo o sui dispositivi in cui vedrai la partita Installa NordVPN e apri la lista dei server Collegati a un server italiano Una volta fatto potrai aprire l'app di NOW e selezionare le partite che vuoi vedere con il commento in italiano

Un modo semplice e veloce che da una parte ti permette di sfruttare il tuo abbonamento NOW anche all'estero e dall'altra ti fornisce una connessione sicura, protetta e privata ovunque ti trovi, anche se sei costretto a utilizzare WiFi pubblici.

Non perdere dunque altro tempo: se viaggi spesso, l'accoppiata NOW+NordVPN è la soluzione migliore per non rinunciare alla tua scorpacciata di grande calcio e sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.