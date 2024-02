Come guardare la prima serata di Sanremo dall’estero

Oggi inizia la nuova edizione del Festival di Sanremo che sarà trasmessa in streaming su Rai Play, senza costi di alcun tipo. Per chi si trova in Italia, quindi, è possibile guardare il Festival sia su Rai Uno che su Rai Play. Le cose cambiano, invece, per tutti gli italiani (e non solo) che vogliono guardare il Festival ma che si trovano all’estero. L’accesso a Rai Play, infatti, è bloccato per chi si trova fuori Italia ed è necessario trovare una soluzione alternativa.

Per guardare il Festival di Sanremo in streaming dall’estero, però, è sufficiente ricorrere a una VPN che consente di aggirare il blocco geografico che viene applicato all’accesso a Rai Play per chi si trova all’estero. Basterà attivare la VPN e selezionare un server presente in Italia per “spostare” il proprio IP in Italia e, quindi, accedere senza problemi alla piattaforma di streaming della Rai.

La VPN da usare per questo scopo è NordVPN. Il servizio in questione, infatti, è ottimizzato per lo streaming, garantendo ottime prestazioni e una visione senza intoppi, e può contare su di un network con migliaia di server sparsi in tutto il mondo e, quindi, la possibilità di collegarsi a un server in Italia.

Per accedere a NordVPN è possibile attivare l’abbonamento tramite il sito ufficiale: la VPN costa ora 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Come vedere Sanremo dall’estero con una VPN: la guida passo passo

La procedura da seguire per vedere Sanremo dall’estero in streaming è la seguente:

per prima cosa bisogna attivare NordVPN , ora disponibile a 3,79 euro al mese

, ora disponibile a a questo punto bisogna scaricare l’app di NordVPN sul dispositivo da cui si effettuerà la visione

sul dispositivo da cui si effettuerà la visione dall’app di NordVPN è necessario selezionare un server in Italia per evitare i blocchi geografici

per evitare i blocchi geografici ora basterà collegarsi a Rai Play e guardare il Festival

Bastano, quindi, pochi minuti per sfruttare questo “trucco” e guardare la prima serata del Festival di Sanremo in streaming. Per attivare subito la VPN basta seguire il link qui di sotto.

